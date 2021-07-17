У Києві посеред вулиці сталася стрілянина. Постраждав чоловік

"До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Уманській чути постріли", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що на вулиці між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого один вистрілів у ногу іншого, а потім нібито заштовхав у під’їзд і деякий час там тримав.

Однак під час перевірки інформації поліцейські встановили свідка, він бачив чоловіка, який тримав в руках предмет, схожий на автоматичну зброю.

Потім пролунав звук, схожий на постріл, після якого він впав. Це помітив інший чоловік і підійшов до нього, аби надати медичну допомогу і потягнув його у під’їзд.

Зазначено, що правоохоронці до приїзду лікарів надали допомогу потерпілому.

Наразі вирішується питання про визначення правової кваліфікації.