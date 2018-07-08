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Інтерв'ю

У Києві поліція відкрила стрілянину по озброєному чоловікові

НовиниНадзвичайні події    08.07.2018 - 19:00
Фото: затриманий (npu.gov.ua)
Фото: затриманий (npu.gov.ua)

Зловмисник спробував атакувати патрульних з ножем

У неділю, 8 липня, у Києві на проспекті Героїв Сталінграда поліцейські зі стріляниною затримали озброєного ножем чоловіка, який намагався взяти в заручники перехожу. Про це повідомляється на Facebook прес-служба Національної поліції України.

Повідомляється, що чоловіка зупинив для перевірки піший патруль. З'ясувалося, що він перебуває у розшуку. У цей момент чоловік почав тікати, а коли його наздогнали, він дістав ножа і погрожував перерізати собі горло.

Після цього чоловік знову почав тікати по дорозі намагався схопити жінку, але та закрилася у магазині поблизу.

Як повідомляється, зловмисник спробував атакувати патрульних з ножем, у відповідь на що,ті застосували табельну зброю і поранили його в ногу.

Повідомляється, що порушнику була надана домедична допомога, після чого він на швидкій у супроводі патрульних поїхав в лікарню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали можливого підозрюваного у вбивстві співробітника Національної поліції, яке відбулося 5 липня.

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Теги публікації: Київ, Київ, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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