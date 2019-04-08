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У Києві поліцейський пістолетом побив чоловіка

Новини » Надзвичайні події    08.04.2019 - 12:59
У Києві поліцейський пістолетом побив чоловіка
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ДБР відкрило на поліцейського справу за побиття з особливою зухвалістю

В одному з парків Дарницького району Києва поліцейський пістолетом побив чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що 6 квітня невідомі з застосуванням предмета схожого на вогнепальну зброю наносили удари в область тулуба та голови чоловіку. Також повідомляється, що у побитті брав участь співробітник поліції.

За даним фактом відкрито справу за ознаками хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України) за участю працівника Національної поліції. Винним загрожує до 7 років позбавлення волі.

 

Фото: інцидент у Дарницькому районі (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, раніше Державного бюро розслідувань направило до суду обвинувальний акт стосовно поліцейського Василя Мельникова, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень під час затримання активістів правих організацій.

Відзначимо, в кінці березня співробітники ДБР затримали двох оперативних уповноважених поліції Харківської області під час отримання хабара розміром у 7 тис. доларів.

 

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