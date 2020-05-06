У Києві поліцейські витягли з води чоловіка, що зістрибнув з мосту

У Києві сьогодні, 6 травня, чоловік зістрибнув з мосту в річку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

За даними відомства, чоловіка з води врятували співробітники річкової поліції. Правоохоронці на службовому катері евакуювали потерпілого на берег, після чого його госпіталізували.

"Я разом зі своїми колегами ... швидко наблизились до чоловіка і дали команду підняти руку вверх, щоб зафіксувати шийний відділ та перемістити потерпілого на борт патрульного катера. Далі ми зафіксували його у стабільному боковому положенні, надали першу домедичну допомогу та доправили до берега, де передали лікарям для подальшої госпіталізації" - розповів один з поліцейських.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держстат опублікував дані про кількість померлих за окремими причинами смерті у січні та лютому 2020 року. Зокрема, понад півтори сотні українців померли внаслідок утоплення.

Також РБК-Україна писало, що у лютому у Харківській області рятувальники дістали з води тіла двох загиблих рибалок. Загинули 80-річний та 58-річний чоловіки. Нещасні випадки сталися на ставку Прудянка та Печенізькому водосховищі.