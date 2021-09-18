Велич Америки: найкрасивіші класичні авто з США на осінньому фестивалі OldCarLand в Києві

Осінній фестиваль класичних автомобілів OldCarLand зібрав безліч яскравих автомобілів – в тому числі - "американців", які раніше не демонструвалися українській публіці.
Про найбільш цікаві і красиві класичні авто з США на осінньому фестивалі OldCarLand 2021 Києві - читайте нижче в матеріалі РБК-Україна.
З 17 по 19 вересня в Києві, в музеї авіації імені О.К. Антонова на вулиці Медовій, 1 проходить фестиваль класичних автомобілів OldCarLand. Раніше ми розповідали, які цікаві та незвичайні українські автомобілі Показані публіці. Тепер п.рийшла черга поговорити про представників американського автопрому.
На фестивалі представлено Dodge Dart першого покоління, першого року випуску - 1960-го. Повнорозмірний седан пропонувався в трьох комплектаціях: базова Seneca, середня Pioneer і топова Phoenix. На OldCarLand експонується Dart у виконанні Pioneer.
Базова версія оснащувалася 6-циліндровим бензиновим мотором об'ємом 3,7 літра, опціонально пропонувалися V8 об'ємом до 6,3 літра. На яскраво-червоному седані, який демонструється на фестивалі, встановлена базова "шістка". Разом з нею працює триступенева «механіка» з кулісою на рульовій колонці.
Останні п'ять років його власник, мешканець Києва, відновлював повнорозмірний седан, намагаючись по максимуму використовувати нові оригінальні комплектуючі, які він шукав в США.
Dodge Dart
Dodge Dart 1960 року випуску. Неймовірно красивий та вишуканий автомобіль на Old Car LandPosted by Old Car Land on Friday, September 17, 2021
Dodge Dart Pioneer на осінньому фестивалі OldCarLand (Відео: facebook.com/OldCarLand)
Щоб відокремити нове покоління флагманського седана Ford, його виділили в окремий суббренд - Continental. Третє покоління вироблялася з 1958 по 1960 рік. На фестивалі представлений седан 1960 модельного року з позначенням Mark V. з метою зростання продажів цей Continental став дешевше на цілих 40% у порівнянні з попередником.
Експонований на фестивалі Continental Mark V зберігся в оригінальній фарбі і за свою 61-річну історію жодного разу не піддавався реставраційним роботам. Машина знаходиться в приватній колекції й на фестивалі представлена вперше.
Buick Riviera другого покоління з'явилася в 1966 році. Представлений на OldCarLand екземпляр - 1970 року. Задньопривідне культове купе, представлене на фестивалі, оснащене 7,5-літровим V8 потужністю 370 к.с. і максимальним крутним моментом в 680 Нм. Цей мотор був найпотужнішим у всій модельній лінійці Buick в 1960-і роки.
Примітно, що 50 років назад в списку опціонального обладнання цього купе були не тільки підголовники, задні ремені безпеки та радіоприймач, а й кондиціонер, підсилювач керма, круіз-контроль, електропривід сидінь.
Стартував Осінній OLD CAR LAND 2021
Нарешті цей день настав ;) В Музеї авіації (Медова, 1) стартував осінній OLD CAR LAND 2021. Приходьте. ЧекаємоPosted by Old Car Land on Friday, September 17, 2021
Класичні автомобілі з США на осінньому фестивалі OldCarLand 2021 Києві та інші цікаві машини виставки (Відео: facebook.com/OldCarLand)