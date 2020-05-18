У Києві показали велетенську чергу на автобус: транспорту немає, але ви тримайтеся

У Києві величезні черги на транспорт (ілюстрація: РБК-Україна)

У Києві триває транспортний колапс, людям важко добратися до роботи

У Києві показали велетенську чергу на зупинці громадського транспорту, який через карантин курсує зі значними обмеженнями.

Фото розмістили на сторінці Київ Оперативний в Facebook, повідомивши що ця черга в кілька сотень метрів чекає на автобус №114 на кінцевій зупинці в житловому масиві "Троєщина".

"Транспорту немає, але ви тримайтесь... Милославська (кінцева 114)", - підписане фото, зроблене вранці понеділка, 18 травня.

У Києві величезні черги на транспорт (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі обурені подібною ситуацією в столиці, про що висловлюються в коментарях.

"Боже... і це при тому, що автобусів більш ніж достатньо, щоб забезпечити нормальний випуск! Коли в Європі ніяких "спецперепусток" не вводили, а просто збільшили випуск - у нас тільки таким маразмом і займаються", - пише юзер.

"До обіду на роботу, після обіду додому. Попрацював", - іронізує коментатор.

Нагадаємо, що у Києві громадський транспорт працює за спецперепустками. Їхати можуть працівники сфер, необхідних під час карантину через коронавірус. Це медики, рятувальники, поліція, працівники продуктових магазинів і так далі.

12 травня на вулиці міста вже вийшли 30 додаткових одиниць транспорту на всі 22 маршрути, за яким сьогодні перевозять пасажирів. Попри такі заходи, транспорту не вистачає, в місті затори, а таксі підвищили вартість проїзду.

У КМДА сподіваються, що в столиці повноцінно транспорт запустять з 22 травня. Але більш ймовірна дата - це 25 число. В цей же день можливий і запуск метро, якщо в Кабміні дадуть добро. Але про запуск маршруток мова поки не йде.

Раніше ми писали, коли в Києві планують відкрити торгово-розважальні центри і від чого залежить початок їх роботи.

Автор: Світлана Дудукало