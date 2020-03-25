У Києві підтвердили три нових випадки коронавірусу

У Києві 25 березня лабораторно підтвердили три нових випадки захворювання коронавірусом. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко Telegram.

За його словами, всі троє інфікованих - чоловіки. Напередодні вони прибули до столиці з-за кордону.

"Всі троє киян, у яких лабораторні дослідження підтвердили діагноз - чоловіки віком 31 рік, 36 років та 67-річний. Двоє з них нещодавно повернулися з Ізраїлю, один - з Об'єднаних Арабських Еміратів. Всі троє пацієнтів госпіталізовано в Олександрівську лікарню столиці", - повідомив Кличко.

На даний момент у Києві кількість хворих COVID-19 збільшилася до 34 осіб.

Зазначимо, вранці Міністерство охорони здоров'я повідомило про 29 нових випадках коронавірусу в Україні за минулу добу, 24 березня. Станом на ранок в Україні було офіційно підтверджено 113 випадків COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що кількість хворих коронавірусом збільшилася в Запорізькій області. Всього в області підтверджено 5 випадку COVID-19.

Відзначимо, 25 березня Кабінет міністрів України прийняв рішення про введення надзвичайної ситуації у всіх областях країни до 24 квітня. Таким чином, уряд продовжив карантин на 30 днів.