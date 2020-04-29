У Києві зафіксували зменшення динаміки захворюваності COVID-19

У Києві за минулу добу лабораторно підтвердили 43 нових захворювання коронавірусом COVID-19, 1 випадок - смертельний. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Загальна кількість хворих коронавірусом у столиці збільшилася до 1341 людини, 24 - померли, 69 - одужали.

"Кількість киян у яких за минулу добу підтвердили захворювання корона вірус збільшилася ще на 43 людини, 5 з них медики. Один випадок за минулу добу летальний", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, 27 квітня у Києві зафіксували сплеск захворювань серед громадян. Так, за добу коронавірусом заразилися відразу 78 осіб.

Зазначимо, станом на 29 квітня в Україні зафіксували зростання числа заражених коронавірусом COVID-19. За минулу добу захворіли ще 456 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 9866 осіб.

Кількість летальних випадків в Україні досягло 250. За минулу добу в країні зафіксували 11 нових смертей пацієнтів з COVID-19.