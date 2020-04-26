У Києві підтвердили 29 нових випадків COVID-19, серед яких 5 дітей

Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавирус, збільшилася на 29 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

Як повідомляється, за минулу добу коронавірус виявили у 10 медичних працівників та 5 дітей. Один випадок за минулу добу виявився летальним.

"Загалом у столиці вже 1188 підтверджених випадків захворювання COVID-19. Захворіли: 15 жінок у віці від 27 до 70 років; 9 чоловіків у віці від 25 до 70 років; 2 дівчинки - 4 і 12 років і 3 хлопчики у віці 4, 10 і 17 років", - поінформував Кличко.

Він додав, що 7 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Нагадаємо, 26 квітня в Україні число випадків COVID-19 збільшилася на 492 людини, а загальне число інфікованих становить 8617 осіб.

РБК-Україна також писало, що число випадків COVID-19 у світі наближається до 3 мільйонів. Із загальної кількості інфікованих, 836 978 пацієнтів побороли хворобу, 203 289 померли. На цей момент від COVID-19 лікуються 1 млн 881 тисяча 172 людини.

Зазначимо, згідно з нещодавнім дослідженням, вірус COVID-19 сильно втрачає свої властивості під впливом тепла, сонячного світла і вологи.