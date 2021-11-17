В Києві подорожчає вартість проїзду, а СБУ викрила мережу "антивакцинаторів": новини за 16 листопада

Проїзд в Києві подорожчає, Служба безпеки України СБУ викрила мережу "антивакцинаторів" під керівництвом РФ, Україна обіграла Боснію та зіграє у плей-офф відбору на ЧС-2022. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 16 листопада – у матеріалі РБК-Україна.

Ціни на проїзд у Києві зростуть до 20 гривень

Ціни на проїзд у громадському транспорті Києва зростуть до 20 гривень. Стільки коштуватиме разова поїздка в метро і комунальному наземному транспорті. При оплаті "Картою киянина" вартість поїздки становитиме 12 гривень (для тих, хто не має пільги на безкоштовний проїзд).

Ціна одної поїздки зросте вже з початку 2022 року.

Закликали до захоплення влади. СБУ викрила мережу "антивакцинаторів" під керівництвом РФ

Служба безпеки України (СБУ) блокувала антиукраїнську мережу, яку курирували з Росії. Її члени під гаслами "антивакцинації" закликали до захоплення влади.

Зазначається, що члени антиукраїнської мережі використовували "антивакцинаторські" гасла і з їх допомогою намагалися дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні. Зокрема, вони закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередніми даними, їх дії курирували з Росії.

В Україні знову сталася пожежа в будинку престарілих, загинули п'ять жінок

В Україні знову сталася пожежа в будинку престарілих, яка призвела до жертв. Цього разу в Дніпрі. Тіла п'яти жінок у віці від 75 до 89 років виявили в приватному будинку престарілих в Центральному районі.

За даними поліції, в одній з кімнат на другому поверсі сталося коротке замикання і загоряння електропроводки. Імовірно, жінки могли отруїтися чадним газом, їх тіла направили на експертизу.

Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2"

Сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" призупиняють. Таке рішення прийняла Німеччина.

У заяві йдеться про те, що оператор Nord Stream 2 повинен мати відповідну законам ФРН організаційну форму.

Біля лінії розмежування на Донбасі знайшли труп поліцейського

У місті Рубіжне (Луганська область) на території адмінбудівлі знайшли тіло патрульного поліцейського з ознаками насильницької смерті. На місці події є сліди боротьби.

Повідомляється, що вбивство патрульного в Рубіжному міг скоїти його колега. Підозрюваного затримано.

У Киви відібрали нагородний пістолет

У народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви відібрали нагородний пістолет. Його видали йому у 2015 році.

"Сьогодні підписав наказ, яким позбавив нардепа Киву права на нагородну зброю, яку йому видали у 2015 році. Підстава - його негідна поведінка і дії, що дискредитують сам факт його нагородження від імені держави", - повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Також у вівторок, 16 листопада, у Киви проходили обшуки в рамках кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю.

Всупереч усьому. Україна обіграла Боснію і зіграє в плей-офф відбору на ЧС-2022

Збірна України зіграє в плей-офф відбору на Чемпіонат світу - 2022 в Катарі. "Жовто-сині" в заключному поєдинку групового етапу обіграли Боснію і Герцеговину 2:0, а в паралельному матчі з таким же рахунком Франція обіграла Фінляндію.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Синоптики назвали дату першого снігу в Києві: докладний прогноз

Погода в Києві покаже нам справжні "гойдалки" до кінця цього тижня. Деякі синоптичні ресурси прогнозують, що вже в середині тижня в столиці випаде перший мокрий сніг, а до вихідних потеплішає до +10 градусів, але підуть дощі.

Що буде з погодою в Києві - читайте в матеріалі Styler.