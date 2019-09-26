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У Києві на Поштовій площі сталася пожежа

Новини » Надзвичайні події    26.09.2019 - 10:16
У Києві на Поштовій площі сталася пожежа
Фото: пожежа на Поштовій площі (kyiv.dsns.gov.ua)

Причину виникнення пожежі ще не з'ясували

У четвер вранці, 26 вересня, у Києві на Набережному шосе сталася пожежа в одноповерховій будівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що на місце пожежі вирушили найближчі пожежно-рятувальні підрозділи після того, як в 5 годин ранку в ДСНС надійшло повідомлення про подію.

"Загоряння сталося в одноповерховому недіючому приміщенні. У зв'язку з тим, що будівля була під напругою, рятувальники чекали, поки працівники "Київенерго" відключать від електроенергії і нададуть пожежним дозвіл на гасіння пожежі, а вже після цього приступили до гасіння", - йдеться в повідомленні.

Фото: пожежа на Поштовій площі (kyiv.dsns.gov.ua)

Рятувальники ліквідували пожежу В 6:21 ранку. Вона охопила площу близько 200 квадратних метрів. На місці події працювало 7 одиниць пожежної техніки та 35 пожежників.

Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає. Причина її виникнення ще з'ясовується.

Нагадаємо, в Києві сталося пошкодження мережі Київводоканалу, через що без водопостачання залишилися мешканці 11 вулиць. Ремонтні роботи для відновлення водопостачання повинні зайняти добу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві водій фури не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку громадського транспорту на вулиці Братиславська. Водія затиснуло в кабіні, його витягали рятувальники.

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