В Києві планують будувати метро Жуляни-Троєщина: коли це буде

У Києві планують побудувати гілку метро Жуляни-Троєщина згідно із затвердженим проектом Генплану столиці. У документ, схвалений ще три роки тому, кілька разів вносили зміни, але в результаті було вирішено до 2025 року побудувати та запустити ще дві гілки підземки.

Якщо будівництво метро на Виноградар зараз йде повним ходом, і вже наприкінці 2021-го планують відкриття"Мостицької" і "Проспекту Правди" на Сирецько-Печерській лінії, то доля підземки на Троєщину не так зрозуміла. Особливо в умовах пандемії коронавірусу та спричиненої нею кризи в економіці.

Проте від планів керівництво столиці не відмовляється.

Нещодавно це підтвердив мер Києва Віталій Кличко в коментарі виданню "Новое время". Голова КМДА озвучив основні завдання, які він бачить у наступні 5 років.

Крім метро на Троєщину, градоначальник також назвав:

розвиток адміністративно-ділового центру на території промзони на Теличці,

дві станції метро на Виноградар до кінця 2021

створення парку розваг і відпочинку для дітей і дорослих (Український Діснейленд) на території Гідропарку,

На сайті КП "Київський метрополітен" представлена схема розвитку підземки в перспективі.

На карті майбутня Подільсько-Вигурівська лінія зображена коричневим кольором. Стартує гілка з депо "Гатне" і фінішує в депо "Троєщина". З'єднають правий і лівий береги через Дніпро нові станції метро "Труханів острів" та "Затока Десенка".

Схема метро Києва з новими лініями на Троєщину і Виноградар (Фото: metro.kiev.ua)

Враховуючи Генплан Києва до 2025 року, будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену здійснюватиметься від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина.

Траса лінії пройде від Кільцевої дороги, через аеропорт Жуляни, центральний залізничний вокзал, центральну частину міста, Поділ і по Подільському мостовому переходу до житлових районів Троєщини.

Крім того, збираються облаштувати пересадочні вузли на станціях метрополітену "Вокзальна", "Лук'янівська" і "Тараса Шевченка", які дозволять розвантажити існуючі пересадочні вузли метрополітену в центральній частині столиці.

Зауважимо, що поки споруджують четверту лінію і будуються плати про будівництво п'ятої, три діючі залишаються закритими через карантин, і дата відновлення роботи підземки неясна. Влада Києва закликає Кабмін дати добро на відкриття метрополітену вже 25 травня, а в самому КП стверджують, що готові пустити потяги хоч зараз.