ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Києві планують будувати метро Жуляни-Троєщина: коли це буде

Lite » Стиль життя 16.05.2020 - 18:27
В Києві планують будувати метро Жуляни-Троєщина: коли це буде
Метро на Троєщину можуть побудувати за 5 років (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Метро на Троєщину реально побудувати і запустити всього за кілька років, каже Кличко

У Києві планують побудувати гілку метро Жуляни-Троєщина згідно із затвердженим проектом Генплану столиці. У документ, схвалений ще три роки тому, кілька разів вносили зміни, але в результаті було вирішено до 2025 року побудувати та запустити ще дві гілки підземки.

Якщо будівництво метро на Виноградар зараз йде повним ходом, і вже наприкінці 2021-го планують відкриття"Мостицької" і "Проспекту Правди" на Сирецько-Печерській лінії, то доля підземки на Троєщину не так зрозуміла. Особливо в умовах пандемії коронавірусу та спричиненої нею кризи в економіці.

Проте від планів керівництво столиці не відмовляється.

Нещодавно це підтвердив мер Києва Віталій Кличко в коментарі виданню "Новое время". Голова КМДА озвучив основні завдання, які він бачить у наступні 5 років.

Крім метро на Троєщину, градоначальник також назвав:

  • розвиток адміністративно-ділового центру на території промзони на Теличці,
  • дві станції метро на Виноградар до кінця 2021
  • створення парку розваг і відпочинку для дітей і дорослих (Український Діснейленд) на території Гідропарку,

На сайті КП "Київський метрополітен" представлена схема розвитку підземки в перспективі.

На карті майбутня Подільсько-Вигурівська лінія зображена коричневим кольором. Стартує гілка з депо "Гатне" і фінішує в депо "Троєщина". З'єднають правий і лівий береги через Дніпро нові станції метро "Труханів острів" та "Затока Десенка".

В Києві планують будувати метро Жуляни-Троєщина: коли це буде

Схема метро Києва з новими лініями на Троєщину і Виноградар (Фото: metro.kiev.ua)

Враховуючи Генплан Києва до 2025 року, будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену здійснюватиметься від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина.

Траса лінії пройде від Кільцевої дороги, через аеропорт Жуляни, центральний залізничний вокзал, центральну частину міста, Поділ і по Подільському мостовому переходу до житлових районів Троєщини.

Крім того, збираються облаштувати пересадочні вузли на станціях метрополітену "Вокзальна", "Лук'янівська" і "Тараса Шевченка", які дозволять розвантажити існуючі пересадочні вузли метрополітену в центральній частині столиці.

Зауважимо, що поки споруджують четверту лінію і будуються плати про будівництво п'ятої, три діючі залишаються закритими через карантин, і дата відновлення роботи підземки неясна. Влада Києва закликає Кабмін дати добро на відкриття метрополітену вже 25 травня, а в самому КП стверджують, що готові пустити потяги хоч зараз.

Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Київ
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся