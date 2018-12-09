У Києві на пероні станції метро "Палац спорту" померла 9-річна дівчинка

Фото: місце події (kiev.informator.ua)

Дівчинка страждала важкою формою ДЦП

У Києві сьогодні ввечері, 9 грудня, на пероні станції метро "Палац спорту" померла 9-річна дівчинка, яка страждала важкою формою ДЦП. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, трагедія сталася близько 18:30.

Очевидці, які перебували на пероні станції, повідомили, що дівчинку везли в колясці її бабуся та батько. У якийсь момент жінка закричала і дістала дитину з коляски. Виявилося, що дівчинка не дихає.

До приъзду медиків дівчинці робили непрямий масаж серця. Протягом 15 хвилин на місце прибули медики. Дитині ввели кілька ін'єкцій адреналіну і проводили реанімаційні процедури протягом 40 хвилин, однак, дівчинку врятувати не вдалося.

Як повідомив батько дівчинки, її 9-річна дочка страждала важкою формою ДЦП.

Нагадаємо, раніше у Києві під Шулявським мостом помер чоловік.

Чоловік помер природною смертю, ознак насильства на тілі не виявлено. Також медики зазначили, що за зовнішнім виглядом він був здоровий.

Крім того, як писав Styler, в Одеській області з незрозумілих причин померло здорове чотиримісячне немовля.