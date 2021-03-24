У Києві переповнені COVID-лікарні. Пацієнтів розміщують у коридорах, - КМДА

"Опорні лікарні Києва завантажені на 100%, там ліжка вже стоять в коридорах, і ми цього не приховуємо. Завантаженість лікарень, куди доставляють хворих з підозрою, коливається на рівні 76-80%", - заявив Бондаренко.

У КМДА зазначили, що пацієнтів з Києва не планують возити в обласні лікарні, оскільки там ситуація не краща.

"Додаткових домовленостей з Київською областю у такому випадку не може бути, оскільки там також завантажені практично всі ліжко-місця. Зараз ми відкриваємо резерви, це встановлення додаткових ліжок у коридорах", - додав Бондаренко.

Тепер у Києві очікують, що уряд дозволить перепрофілювати під COVID відомчі лікарні. Це додасть близько 11 тисяч ліжко-місць.