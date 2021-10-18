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У Києві пасажира маршрутки ударили ножем. Нападника зупинили перехожі

Автор: Дмитро Левицький

У Києві на зупинці громадського транспорту біля станції метро "Лівобережна" пасажир маршрутки отримав удар ножем в живіт. Чоловіка поранив інший пасажир, з яким у нього виник конфлікт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як попередньо встановили правоохоронців, між двома чоловіками виник конфлікт під час посадки. В ході суперечки один з них ударив свого опонента ножем в живіт.

"Перехожі зупинили зловмисника та передали правоохоронцям. Ним виявився уродженець Полтавщини, 1971 року народження, раніше судимий за майнові злочини", - розповіли в поліції.

Правоохоронці зареєстрували інцидент в Журналі єдиного обліку і наразі проводять перевірку. Після перевірки поліція надасть події правову кваліфікацію.

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Київ