У Києві пасажира маршрутки ударили ножем. Нападника зупинили перехожі

У Києві на зупинці громадського транспорту біля станції метро "Лівобережна" пасажир маршрутки отримав удар ножем в живіт. Чоловіка поранив інший пасажир, з яким у нього виник конфлікт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва .

Як попередньо встановили правоохоронців, між двома чоловіками виник конфлікт під час посадки. В ході суперечки один з них ударив свого опонента ножем в живіт.

"Перехожі зупинили зловмисника та передали правоохоронцям. Ним виявився уродженець Полтавщини, 1971 року народження, раніше судимий за майнові злочини", - розповіли в поліції.

Правоохоронці зареєстрували інцидент в Журналі єдиного обліку і наразі проводять перевірку. Після перевірки поліція надасть події правову кваліфікацію.