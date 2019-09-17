У Києві очікується сильний вітер

Погода в Києві 17 і 18 вересня погіршиться, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, до кінця доби 17 вересня і вдень 18 вересня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Українському Гідрометцентрі попередили про погіршенні погоди у другій половині вересня і прихід заморозків у центральні області та Карпати. Заморозки можливі у гірських районах, а також місцями в Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Також за прогнозом Гідрометцентру, різке похолодання призведе до закінчення в середині цього тижня і метеорологічного літа в столиці.

Крім того, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, у середу, 18 вересня, погода в Україні буде вітряної з періодичними опадами і похолодання до +15.

В Україні очікується сильний, до штормового, вітер. Його західні та північно-західні пориви сягатимуть 15-22 м/с. Температура повітря знизиться до +1 1+15 градусів, на півдні - +15 +21 градуси, в Криму - до +25 градусів.