У Києві в озері потонув чоловік

Наразі причини трагедії та особу чоловіка встановлюють правоохоронці

У Києві сьогодні після обіду, 15 серпня 2018 року, в озері потонув чоловік. Про це йдеться у повідомленні Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, сьогодні, 15 серпня, в Оболонському районі Києва на озері Опечень, потонув чоловік. Тіло чоловіка виявили у 70 м від берега на поверхні води. Наразі причини трагедії та особу чоловіка встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі та області за минулу добу, 12 серпня 2018 року, потонули 5 осіб. Крім того, повідомлялося, що 12 серпня мешканка області повідомила, що ії чоловік та син пішли кататися на гумовому човні на озеро Ялпуг та не повернулись. Наразі тривають їх пошуки.

Крім того, повідомлялося, що на водоймах України за тиждень, з 6 по 12 серпня 2018 року, загинула 81 особа.

Зазначимо, в курортному місті Кирилівка Запорізької області 18-річний хлопець потонув у морі прямо на очах у своїх батьків. За словами очевидців, хлопець зі своєю дівчиною пішли купатися в море. Їх накрила величезна хвиля. Батьки в цей час були на березі. Батько хлопця повідомив, що молоді люди відійшли від берега приблизно на 30 м і зникли з виду.