У Києві відкрили кримінальну справу проти клініки, яка приховала позитивний результат на коронавірус

У Києві правоохоронцями відкрите кримінальне провадження проти приватної клініки, яка при отриманні позитивного результату на коронавірус, не повідомила про це відповідні державні установи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Повідомляється, що під час моніторингу мережі співробітники поліції виявили публікацію, в якій зазначалося, що в одній з приватних клінік столиці киянину зробили тест на виявлення коронавирусной інфекції.

"Однак про проведення даної маніпуляції і отримання позитивного результату співробітники закладу не повідомили в Міністерство охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчим відділом Солом'янського управління поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, приватна клініка Eurolab бізнесмена Андрія Пальчевського могла приховати від санітарних служб інформацію як мінімум про чотирьох позитивних результатах тестів на коронавірус.

Лише на коронавірус у Києві протестовано 1297 осіб. Офіційно в Україні зареєстровано вже 84 випадків зараження коронавірусом.