У Києві відкрили кімнату реагування на домашнє насильство

У Києві відкрили першу кімнату кризового реагування для жертв, постраждалих від насильства в сім'ї. В неї зможуть оселитися постраждалі для реабілітації.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, у кімнату тимчасово зможуть оселитися постраждалі для отримання допомоги.

"У жовтні минулого року Київ підписав договір з Фондом народонаселення ООН в частині підтримки жінок, дітей і чоловіків, які зазнали гендерно зумовленого насильства. Дуже добре, що ця тема стала відкритою, і про неї почали говорити. Коли ми почали займатися цим процесом, то зрозуміли, що найбільша проблема, яка у нас є, - це коли жінка, часто разом з дитиною, тікає від кривдника, виявляється просто на вулиці, а соціальної послуги, яка повинна надаватися, немає. Для цього, власне, і було створено цю кризову кімнату, яка повинна стати тимчасовим притулком для постраждалих від насильства. За час, що постраждалі будуть тут перебувати, вони отримають весь спектр необхідної допомоги: психологічної, юридичної. Також у кімнаті кризового реагування забезпечують харчуванням та засобами особистої гігієни", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що адресу номери кризового реагування не розголошується для безпеки постраждалих від насильства.

У "кризових кімнатах" будуть цілодобово працювати 4 соціальних працівників, тобто постраждалих зможуть заселяти в будь-який час.

"Одночасно перебувати в кімнаті кризового реагування можуть 4 дорослих та двоє дітей. Після закінчення граничного терміну перебування у "кризовій кімнаті", постраждалу особу можуть влаштувати в притулок або іншу спеціалізовану службу", - підкреслюють в КМДА.

Фото кімнати (kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві істотно зросла кількість випадків домашнього насильства.

Також РБК-Україна писало, що з лютого в Україні діє телефонна гаряча лінія з запобігання домашнього насильства.