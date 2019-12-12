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У Києві один з начальників Держохорони насмерть збив жінку

Новини » Надзвичайні події     12.12.2019 - 14:32
У Києві один з начальників Держохорони насмерть збив жінку
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронцю загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру начальника одного з відділів Управління державної охорони України за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГБР.

Повідомляється, що правоохоронець, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на літню жінку, яка перебувала на нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

Як зазначили в ГБР, на даний момент вирішує питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Запорізькій області п'яний поліцейський збив жінку з інвалідністю, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. У відношення поліцейського ДБР направив обвинувальний акт у суд за порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Також повідомлялося, що у Львівській області п'яний поліцейський влаштував ДТП, в результаті якого загинула людина.

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