У Києві оголошено штормове попередження

У Києві в четвер, 30 січня, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, 30 січня вночі на дорогах Києва очікується ожеледиця, а вранці та вдень пориви вітру до 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Крім того, в четвер у Києві прогнозують мокрий сніг.

"З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись по місту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про небезпеку сходження лавин (третій рівень) в Закарпатській і Івано-Франківській області через снігопади, які очікуються в найближчі дні.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Карпатах висота снігового покриву майже досягає 25 див. Сніг старий, щільний, добре закріплений і стабільний. В деяких місцях злежаний.

Відзначимо, 29 січня погода в Україні погіршиться, температура повітря опуститься до 0 і підуть сніг з дощем. У столиці сьогодні також дощі зі снігом. Вдень 0 +2 і так само вночі.