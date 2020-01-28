У Києві оголошено штормове попередження

До кінця доби 28 січня у столиці збережеться туман
У Києві у вівторок і середу, 28 і 29 січня, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як повідомляється, до кінця доби 28 січня у столиці збережеться туман. При цьому наголошується, що видимість становитиме 200-500 м.
Вдень 29 січня очікуються пориви вітру до 15-18 м / с. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:
Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до кінця тижня, з 29 по 31 січня, в Україні погіршиться погода. Очікується сніг, хуртовини, пориви вітру до 15-20 м/с, на дорогах ожеледь. У Карпатах місцями можливе припинення руху транспорту на дорогах. Оголошено II рівень небезпеки.