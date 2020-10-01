У Києві оголосили штормове попередження

Сьогодні, 1 жовтня, у Києві очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про сильні вітри до 20 м/с.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, у найближчу годину з утриманням до кінця доби в столиці спостерігатимуться сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У відомстві закликають мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, в Україні сьогодні погіршиться погода в усіх регіонах, а температура повітря коливатиметься від +14 до +21.

Також РБК-Україна писало, що в Україні 1 та 2 жовтня очікується погіршення погодних умов.

Крім того, раніше в Херсонській області у населеному пункті Велика Олександрівка пройшов ураган.