У Києві оголосили перший рівень небезпеки: із чим це пов'язано

У Києві 18 вересня очікується суттєве погіршення погодних умов. У місті оголосили перший рівень небезпечності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища. У неділю, 18 вересня, в Києві вдень очікується значний дощ, гроза, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - зазначили синоптики.
Своєю чергою у КМДА розповіли, що фахівці рекомендують під час грози:
Під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка КК "Київавтодор".
Також напередодні зливи в усіх районах столиці гідрослужби посилили роботу з очищення колекторів дощової каналізації, дощоприймальних колодязів і решіток зливостоків.
У випадку падіння дерев чи гілок, травмування людей, варто негайно інформувати екстрені служби.
Нагадаємо, погода в Україні 18 вересня погіршиться через активний циклон. Грозові дощі з сильним вітром накриють країну, а на заході - очікується мокрий сніг.
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