RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві оголосили перший рівень небезпеки: із чим це пов'язано

Фото: У Києві оголосили штормове попередження (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Києві 18 вересня очікується суттєве погіршення погодних умов. У місті оголосили перший рівень небезпечності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища. У неділю, 18 вересня, в Києві вдень очікується значний дощ, гроза, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - зазначили синоптики.

Своєю чергою у КМДА розповіли, що фахівці рекомендують під час грози:

  • зачиняти вікна та не підходити до них;
  • не братися за металеві вхідні двері;
  • у разі сильного вітру - триматися подалі від рекламних щитів і дерев;
  • не паркувати автівки поблизу об'єктів, які потужні пориви можуть завалити або вирвати зі землі.

Під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка КК "Київавтодор".

Також напередодні зливи в усіх районах столиці гідрослужби посилили роботу з очищення колекторів дощової каналізації, дощоприймальних колодязів і решіток зливостоків.

У випадку падіння дерев чи гілок, травмування людей, варто негайно інформувати екстрені служби.

Нагадаємо, погода в Україні 18 вересня погіршиться через активний циклон. Грозові дощі з сильним вітром накриють країну, а на заході - очікується мокрий сніг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПогода