У Києві оголосили НС: як столиця протистоїть коронавирусу

Через коронавірус Київ переходить на режим надзвичайної ситуації
20 березня в Києві введений режим НС з-за загрози поширення коронавіруса. Раніше в столиці було зафіксовано 2 випадки зараження COVID-19. Які обмеження встановлені на час надзвичайної ситуації - докладно на РБК-Україна.
Що означає режим НС в Києві
Надзвичайну ситуацію було оголошено за рішенням Кабміну для протидії спалаху коронавирусной інфекції в столиці. Режим НС в Києві, імовірно, триватиме до кінця карантину.
Всі заходи режиму НС спрямовані на захист населення від загрози зараження COVID-19. Надзвичайне положення поширюється на діяльність органів державної влади, установ та підприємств різних форм власності.
Які заборони були введені раніше
Карантинний режим через коронавіруса почав діяти в Києві з 12 березня. Міський голова Віталій Кличко оголосив про необхідність запровадження превентивних заходів для недопущення спалаху інфекції:
У всіх громадських місцях і транспорті посилили санітарний контроль з регулярним проведенням дезінфекції.
Посилення карантину
З півночі 17 березня в Києві було посилено карантинні заходи за пандемії коронавіруса, у зв'язку з чим встановлено додаткові обмеження:
Також за рішенням київської влади, було отменено проведення регулярних сільськогосподарських ярмарків у районах столиці.
В умовах жорсткого карантину в столиці продовжили працювати супермаркети і продуктові магазини, аптеки, заправні станції, банки і банкомати.
Закриття метро і обмеження для громадського транспорту
Згідно з рішенням Кабінету міністрів, робота метрополітену в Києві призупиняється на час карантину з-за коронавіруса.
Міський голова Віталій Кличко повідомив, що метро припиняє перевезення пасажирів з 23:00 17 березня, попередньо, до 3 квітня.
Також в уряді вирішили обмежити роботу громадського транспорту в Україні. Зокрема, і в Києві з 00:00 18 березня кількість пасажирів в автобусах, маршрутках, тролейбусах і трамваях не повинно перевищувати 10 осіб.
Контролювати всі транспортні обмеження буде поліція.
Скасувати залізничного та автобусного сполучення
В рамках рішення Кабміну про заходи для боротьби з коронавірусом 18 березня припиняється залізничне сполучення всередині країни, а також міжміські автобусні перевезення пасажирів.
У Києві та Україні з 12:00 18 березня вводяться обмеження на відвідування будівель залізничних вокзалів. Продовжать працювати тільки каси, в яких можна здати квитки. В приміщення будуть запускати не більше 10 чоловік.
Де будуть приймати хворих коронавірусом
Для госпіталізації осіб з підозрою на коронавірусу та інфікованих жителів столиці визначено низку медичних установ.
В три з них будуть привозити дорослих, також три лікарні передбачено для госпіталізації дітей і одна - для вагітних:
За рішенням КМДА, дані медустанови повинні бути забезпечені незнижуваним запасом противірусних препаратів Прийом громадян з ознаками ГРВІ буде організовано в окремих кабінетах.
Випадки зараження коронавірусом в Києві
Згідно з даними МОЗ, 20 березня підтвердилися аналізи на COVID-19 у трьох жителів столиці. Захворів студент, який контактував з померлою від коронавіруса жінкою. Разом зі своєю дівчиною (онукою загиблої) він був в гостях у Радомишлі. Хлопця госпіталізували в Олександрівську лікарню.
Другий випадок - жінка, яка нещодавно повернулася з курорту у Франції. Вона знаходиться на ізоляції будинку.
Третій випадок був зафіксований у 50-річного чоловіка, який відвідував Швейцарію. Він зробив тест на COVID-19 в одній з приватних клінік Києва. Однак ця клініка не передала відповідну інформацію до Міністерства охорони здоров'я. Дані про позитивний тест надала німецька лабораторія, яка і виявила наявність захворювання. Прокуратура відкрила справу з нагоди приховування даних про інфікування коронавирусной інфекцією.
За всіма, хто контактував з зараженими, встановлено медичне спостереження.