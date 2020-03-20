У Києві оголосили НС: як столиця протистоїть коронавирусу

20 березня в Києві введений режим НС з-за загрози поширення коронавіруса. Раніше в столиці було зафіксовано 2 випадки зараження COVID-19. Які обмеження встановлені на час надзвичайної ситуації - докладно на РБК-Україна.

Що означає режим НС в Києві

Надзвичайну ситуацію було оголошено за рішенням Кабміну для протидії спалаху коронавирусной інфекції в столиці. Режим НС в Києві, імовірно, триватиме до кінця карантину.

Всі заходи режиму НС спрямовані на захист населення від загрози зараження COVID-19. Надзвичайне положення поширюється на діяльність органів державної влади, установ та підприємств різних форм власності.

Які заборони були введені раніше

Карантинний режим через коронавіруса почав діяти в Києві з 12 березня. Міський голова Віталій Кличко оголосив про необхідність запровадження превентивних заходів для недопущення спалаху інфекції:

були закриті дитячі садки, школи, позашкільні освітні заклади, професійно-технічні та заклади післядипломної освіти;

призупинено навчальний процес у вищих навчальних закладах;

обмежено проведення спортивних заходів;

закриті театри, кінотеатри, музеї і тд.;

припинена робота розважальних центрів і розважальних зон в шопінг-молах;

проведення масових заходів більше 60 осіб заборонено;

було заборонено допускати до роботи працівників підприємств і установ з ознаками інфекційної хвороби.

У всіх громадських місцях і транспорті посилили санітарний контроль з регулярним проведенням дезінфекції.

Посилення карантину

З півночі 17 березня в Києві було посилено карантинні заходи за пандемії коронавіруса, у зв'язку з чим встановлено додаткові обмеження:

рекомендовано обмежити пересування по місту, а також між Києвом та іншими населеними пунктами;

заборона ресторанах, барах, кафе та інших закладів громадського харчування приймати відвідувачів (можлива доставка онлайн-замовлень з них);

закриття ТРЦ і розважальних закладів (нічні клуби, дискотеки);

закриття закладів побутового обслуговування;

закриття салонів краси, перукарень, СПА і фітнес-центрів, спортзалів, масажних і косметичних кабінетів

Також за рішенням київської влади, було отменено проведення регулярних сільськогосподарських ярмарків у районах столиці.

В умовах жорсткого карантину в столиці продовжили працювати супермаркети і продуктові магазини, аптеки, заправні станції, банки і банкомати.

Закриття метро і обмеження для громадського транспорту

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, робота метрополітену в Києві призупиняється на час карантину з-за коронавіруса.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що метро припиняє перевезення пасажирів з 23:00 17 березня, попередньо, до 3 квітня.

Також в уряді вирішили обмежити роботу громадського транспорту в Україні. Зокрема, і в Києві з 00:00 18 березня кількість пасажирів в автобусах, маршрутках, тролейбусах і трамваях не повинно перевищувати 10 осіб.

Контролювати всі транспортні обмеження буде поліція.

Скасувати залізничного та автобусного сполучення

В рамках рішення Кабміну про заходи для боротьби з коронавірусом 18 березня припиняється залізничне сполучення всередині країни, а також міжміські автобусні перевезення пасажирів.

У Києві та Україні з 12:00 18 березня вводяться обмеження на відвідування будівель залізничних вокзалів. Продовжать працювати тільки каси, в яких можна здати квитки. В приміщення будуть запускати не більше 10 чоловік.

Де будуть приймати хворих коронавірусом

Для госпіталізації осіб з підозрою на коронавірусу та інфікованих жителів столиці визначено низку медичних установ.

В три з них будуть привозити дорослих, також три лікарні передбачено для госпіталізації дітей і одна - для вагітних:

Олександрівська лікарня

Київська лікарня №4

Київська лікарня №9

Дитяча лікарня №1

Дитяча лікарня №2

Дитяча інфекційна лікарня

За рішенням КМДА, дані медустанови повинні бути забезпечені незнижуваним запасом противірусних препаратів Прийом громадян з ознаками ГРВІ буде організовано в окремих кабінетах.

Випадки зараження коронавірусом в Києві

Згідно з даними МОЗ, 20 березня підтвердилися аналізи на COVID-19 у трьох жителів столиці. Захворів студент, який контактував з померлою від коронавіруса жінкою. Разом зі своєю дівчиною (онукою загиблої) він був в гостях у Радомишлі. Хлопця госпіталізували в Олександрівську лікарню.

Другий випадок - жінка, яка нещодавно повернулася з курорту у Франції. Вона знаходиться на ізоляції будинку.

Третій випадок був зафіксований у 50-річного чоловіка, який відвідував Швейцарію. Він зробив тест на COVID-19 в одній з приватних клінік Києва. Однак ця клініка не передала відповідну інформацію до Міністерства охорони здоров'я. Дані про позитивний тест надала німецька лабораторія, яка і виявила наявність захворювання. Прокуратура відкрила справу з нагоди приховування даних про інфікування коронавирусной інфекцією.

За всіма, хто контактував з зараженими, встановлено медичне спостереження.