У Києві утворились численні пробки

У Києві ввечері 17 квітня утворились численні затори на правому березі, зокрема на проспекті Перемоги та Набережному шосе. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Пробки утворились на вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Борщагівська, Повітрофлотському проспекті, вулиці Льва Толстого, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Юрія Іллєнка, Набережному шосе, вулиці Хрещатик, вулиці Саксаганського, бульварі Дружби Народів. Зазначимо, що пробки на мостах Метро та Південному.

На лівому березі міста затори утворилися на Дніпровській набережній, Харківському шосе, вулиці Євгена Сверстюка.

Фото: пробки в Києві (скріншот)

Раніше повідомлялося, що у Києві із 10 до 30 квітня діятимуть обмеження руху транспорту на вулиці Івана Федорова. Рух транспорту буде обмежено у зв’язку з реконструкцією вулиці Івана Федорова на ділянці від вулиці Великої Васильківської до вулиці Предславинської.

РБК-Україна писало, що у Києві з 9 квітня частково закривається рух транспорту на проспекті Академіка Палладіна неподалік станції метро "Академмістечко". Рух транспорту по непарній стороні на ділянці від вулиці Академіка Булаховського до Кільцевої дороги буде закрито. Рух транспорту здійснюватиметься по зустрічному напрямку.