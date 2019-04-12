У Києві утворились численні пробки на правому березі

У Києві ввечері 12 квітня утворились численні пробки на дорогах на правому березі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Значною мірою пробки зафіксовані на правому березі, а саме на вулиці Набережно-Луговій, вулиці Набережно-Рибальській, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці В'ячеслава Чорновола, проспекті Перемоги, вулиці Жилянській, вулиці Саксаганського, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Хрещатик, на Парковій дорозі, вулиці Великій Васильківській.

Також пробки біля метро "Теремки", "Видубичі", "Дружби народів", "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого", "Шулявська", "Нивки", "Контрактова площа". Зокрема, ускладнений рух транспорту на трьох київських мостах: Північному, Південному та Метро.

Фото: пробки в Києві (скріншот)

Зазначимо, що на лівому березі столиці пробки на Харківському шосе, проспекті Соборності та Броварському проспекті.

Нагадаємо, з 1 квітня в Києві вступило в силу рішення Київської міської ради щодо ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.