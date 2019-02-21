У Києві утворилися численні затори

Рух ускладнено переважно у центрі міста

В Киеве вечером, 21 февраля, по состоянию на 19:20, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улицах Крещатик, Богдана Хмельницкого, Набережно-Рыбальская, бульваре Шевченко, улицах Большая Васильковская, Саксаганского, Бульварно-Кудрявской, частично на улице Вячеслава Черновола, бульваре Дружбы народов.

Кроме того, пробки наблюдаются на Воздухофлотском проспекте, улице Вадима Гетьмана, Чоколовском бульваре, частично на проспекте Победы, улице Академика Палладина.

Также заторы наблюдаются в районе станций метро "Университет", "Дружбы народов", "Лукьяновская", "Дорогожичи", "Житомирская", "Нивки", "Академгородок", "Шулявская", "Площадь Льва Толстого", "Голосеевская", "Печерская".

Кроме того, движение затруднено на мосту Метро, мосту Патона.

В то же время на левом берегу пробки наблюдаются на улицах Евгения Сверстюка, Андрея Малышко, Строителей, Гната Хоткевича.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Напомним, в Киеве сегодня, 21 февраля, с 21:00 до 22:00 несколько станций метро изменят график работы в связи с проведением футбольного матча. Работа подземки будет продлена на час.

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи с первоочередным ремонтом на моста им. Патона будет частично ограничено движение транспорта. Ограничения будут действовать с 12 по 24 февраля в направлении с Русановской набережной на Днепровскую набережную.