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У Києві утворилися численні затори

Новини » Суспільство    21.02.2019 - 19:20
У Києві утворилися численні затори
Ілюстративне фото (УНІАН)

Рух ускладнено переважно у центрі міста

У Києві ввечері, 21 лютого, станом на 19:20, утворилися багаточисельні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулицях Хрещатик, Богдана Хмельницького, Набережно-Рибальська, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Велика Васильківська, Саксаганського, Бульварно-Кудрявській, частково на вулиці В'ячеслава Чорновола, бульварі Дружби народів.

Крім того, затори спостерігаються на Повітрофлотському проспекті, вулиці Вадима Гетьмана, Чоколівському бульварі, частково на проспекті Перемоги, вулиці Академіка Палладіна. 

Також затори спостерігаються в районі станцій метро "Університет", "Дружби народів", "Лук'янівська", "Дорогожичі", "Житомирська", "Нивки", "Академмістечко", "Шулявська", "Площа Льва Толстого", "Голосіївська", "Печерська". 

Крім того, рух ускладнено на мосту Метро, мосту Патона.

Водночас на лівому березі затори спостерігаються на вулицях Євгена Сверстюка, Андрія Малишка, Будівельників, Гната Хоткевича.

Фото: пробки в Києві (скріншот)

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 21 лютого, з 21:00 до 22:00 кілька станцій метро змінять графік роботи у зв'язку з проведенням футбольного матчу. Роботу підземки буде продовжено на годину.

Раніше повідомлялося, що в Києві у зв'язку з першочерговим ремонтом на мосту ім. Патона буде частково обмежено рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 12 по 24 лютого в напрямку з Русанівської набережної на Дніпровську набережну.

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