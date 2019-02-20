У Києві утворилися численні затори

Затори переважно спостерігаються на правому березі Києва

В Киеве вечером, 20 февраля, по состоянию на 19:20, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улицах Крещатик, Богдана Хмельницкого, бульваре Шевченко, улицах Михайловская, Большая Васильковская, улице Льва Толстого, Набережном шоссе, улице Вячеслава Чорновола.

Кроме того, пробки наблюдаются на Воздухофлотском проспекте, бульваре Дружбы народов, Чоколовском бульваре, улицах Вадима Гетьмана, проспекте Академика Палладина.

Также пробкинаблюдаются в районе станций метро "Университет", "Дружбы народов", "Лукьяновская", "Житомирская", "Академгородок", "Шулявская", "Площадь Льва Толстого".

Кроме того, движение затруднено на мосту Метро, Северном мосте.

В то же время на левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Юрия Гагарина, улицы Евгения Сверестюка и частично на Харьковском шоссе, улицы Строителя.

Фото: пробки (скриншот)

РБК-Украина писало, что в Киеве 19 февраля провалилась дорога на улице Народного ополчения в направлении Севастопольской площади-за аварии на водопроводе. Вчера движение в районе провала дороги было затруднено.

Напомним, в Киеве 21 февраля с 21:00 до 22:00 несколько станций метро изменят график работы в связи с проведением футбольного матча.