У Києві утворилися численні затори

Рух ускладнено переважно на правому березі міста

В Киеве вечером, 19 февраля, по состоянию на 19:30, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улицах Крещатик, Богдана Хмельницкого, бульваре Шевченко, улицах Антоновича, Владимирская, Саксаганского, Короленковская, Николая Гринченко, бульваре Дружбы Народов, Набережном шоссе.

Кроме того, пробки наблюдаются на проспекте Победы, проспекте Академика Палладина, частично на проспекте Леся Курбаса и улицы Борщаговская, проспекте Валерия Лобановского.

Также пробки наблюдаются в районе станций метро "Университет", "Дружбы народов", "Выставочный центр", "Лукьяновская", "Житомирская", "Левобережная".

Кроме того, движение затруднено на мосту Метро и частично на Северном мосту.

В то же время на левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Юрия Гагарина, улицы Евгения Сверестюка и частично на Днепровской набережной.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Напомним, утром 19 февраля в Киеве образовались многочисленные пробки из-за ряда ДТП.

РБК-Украина писало, что во вторник в Киеве провалилась дорога на улице Народного ополчения в направлении Севастопольской площади. Из-за этого движение в районе провала дороги было затруднено.