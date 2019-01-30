У Києві утворилися численні затори

Рух ускладнено переважно на правому березі Києва

В Киеве сегодня в обед, 30 января 2019 года, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google.

На правом берегу пробки зафиксированы на Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатикская, улице Сечевых Стрельцов, бульваре Леси Украинки, улицах Большая Васильковская, Льва Толстого, Вячеслава Чорновола.

Пробки образовались в районе метро "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Кловская", "Дворец Украина", "Лукьяновская".

Также зафиксированы пробки на улице Вадима Гетьмана, Воздухофлотском проспекте, проспекте Победы, улице Елены Телиги, проспекте Валерия Лобановского. Пробки также есть в районе метро "Академгородок", "Берестейская", "Нивки".

Кроме того, заторы образовались на Северном мосту, мосту Метро, мосту Патона и Южном мосту.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

РБК-Украина писало, что в среду 30 января в Киеве ожидается небольшой дождь, туман, на дорогах местами гололедица.

Напомним, в Киеве действие режима одностороннего движения Парковой дороге в сторону Европейской площади в утренние часы рабочих дней с 31 января 2019 года будет продлен на 1 час - до 11:00.