У Києві на Оболоні чоловік влаштував стрілянину: його затримали

У Києві на Оболоні чоловік влаштував стрілянину. Інцидент стався на вулиці Олександра Архипенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від перехожих про звуки пострілів на вулиці Олександра Архипенка, - йдеться в повідомленні. На місце події прибули патрульні, слідчо-оперативна група поліції та співробітники карного розшуку для встановлення обставин події. За адресою правоохоронці зупинили схожого за описом чоловіка, який поводився агресивно. Під час поверхневого огляду у нього виявили предмет, схожий на пістолет і вісім патронів. Зброю у чоловіка вилучили та направили на експертизу. Поліцейські встановили, що правопорушник зробив три постріли в повітря і два в землю. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 33-річний місцевий житель. Чоловікові повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.