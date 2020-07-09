У Києві виявили кишкову паличку на 12 пляжах

У Києві провели санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні дослідження проб води в місцях масового відпочинку населення. За результатами дослідження кишкову паличку зафіксували на 12 пляжах.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби.

Таким чином, перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички зафіксували на пляжах: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Троєщина" та "Чорторий".

Крім того, на пляжі "Тельбін" перевищена кількість бактерій групи кишкової палички, а на пляжі "Галерний" було зафіксовано дрібні водорості та неприємний запах.

За водневими показниками не відповідають вимогам пляжі: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка" та "Центральний".

А за показником біохімічної потреби в кисні (БПК 5 ) не відповідають такі пляжі: "Венеція", "Дитячий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Троєщина", "Чорторий", "Вербний" та "Пуща-Водиця".

Разом з тим, не відповідності виявили і у досліджених пробах води з питних фонтанчиків на пляжах: "Вербний", "Передмістна Слобідка", "Центральний", "Райдуга", "Чорторий". А на пляжах "Галерний" та "Троєщина" фонтанчики відсутні.

Нагадаємо, на пляжах Києва містянам рекомендують не купатися через загрозу інфекції.

Також раніше РБК-Україна писало, що в Одесі майже на всіх пляжах знайшли кишкову паличку.