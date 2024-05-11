В Киеве и области зарегистрировали вспышку гепатита А. Заболевание выявилм у пяти людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской центр контроля и профилактики болезней
"По состоянию на 10 мая в Киеве и Киевской области зарегистрировано 5 случаев заболевания вирусным гепатитом А среди сотрудников и членов их семей одного из заведений торговли столицы", - говорится в сообщении.
Пока больные обратились за медицинской помощью, часть из них находится на лечении в медицинских учреждениях города, другие - проходят лечение амбулаторно.
Уже начато эпидемиологическое расследование и принимаются необходимые меры по недопущению распространения заболевания.
Вирусный гепатит А - заболевания печени вирусного происхождения, что может иметь как легкое, так и тяжелое течение.
Соблюдайте правила личной гигиены: мойте руки перед едой, а также после каждого посещения туалета.
Для профилактики инфицирования существует безопасная и эффективная вакцина. В Украине прививка от гепатита А не входит в календарь рутинных прививок, однако зарегистрированы две инактивированные (неодушевленные) вакцины от гепатита А, которые разрешены к использованию у детей от одного года. Курс прививок состоит из двух доз с интервалом в 6 месяцев. Одна из них - комбинированная вакцина, которая защищает от двух штаммов вируса гепатита - А и В.
Напомним, что в октябре 2023 года произошла вспышка гепатита А в Виннице. Позже она распространилась на несклько областей.Также была угроза для Киева. Подробнее - в материале.
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