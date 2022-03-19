У Києві нормалізувався стан повітря, - КМДА

Стан повітря у Києві близько 12 години ранку вже нормалізувався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника управління екології КМДА Олександра Возного.

Тому тепер вже не обов'язково тримати вікна зачиненими та залишатися вдома.

"Небезпека минула, тому попередні рекомендації скасовуються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що датчики моніторингу показали, що стан повітря у Києві нормалізувався.

Раніше ми повідомляли, що Київ та область накрив смог. О 8 годині ранку концентрація смогу в повітрі була перевищена у понад 32 рази.

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