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У Києві нормалізувався стан повітря, - КМДА

У Києві нормалізувався стан повітря (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Стан повітря у Києві близько 12 години ранку вже нормалізувався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника управління екології КМДА Олександра Возного.

Зазначається, що датчики моніторингу показали, що стан повітря у Києві нормалізувався.

"Небезпека минула, тому попередні рекомендації скасовуються", - йдеться у повідомленні.

Тому тепер вже не обов'язково тримати вікна зачиненими та залишатися вдома.

У Києві нормалізувався стан повітря (facebook.com/oleksandr.voznyy)

Раніше ми повідомляли, що Київ та область накрив смог. О 8 годині ранку концентрація смогу в повітрі була перевищена у понад 32 рази.

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Київ