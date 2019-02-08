У Києві нетверезий заступник голови РДА збив патрульну

Поліцейська оформлювала ДТП в момент, коли її травмували

Заместитель председателя районной государственной администрации Киева, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, повредил патрульную полицейскую, которая оформляла аварию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Известно, что инцидент случился вечером в четверг, 7 февраля, на Южном мосту. Экипаж патрульных полицейских работал над оформлением дорожно-транспортного происшествия - "Шкода" столкнулась с "Ниссаном".

Отмечается, что экипаж патрульных полицейских припарковал служебный автомобиль впереди "Нисана". Патрульная полицейская находилась между служебным автомобилем и "Ниссаном".

"В этот момент водитель автомобиля "БМВ", двигаясь в направлении левого берега, совершил столкновение с автомобилем "Шкода", который в свою очередь ударился в "Ниссан". Вследствие этого патрульную зажало между двумя машинами, она получила травму ноги", - отметили в полиции.

Кроме того, на плохое самочувствие пожаловались двое взрослых и ребенок, находившиеся в салоне "Шкоды". Всем им понадобилась медицинская помощь.

"Установлено, что за рулем "БМВ" находился заместитель главы районной в городе Киеве государственной администрации, который имеет явные признаки алкогольного опьянения", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время полицейскими решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, по результатам судебных слушаний прокурор ппопросив суд обвиняемых в совершении смертельного ДТП в Харькове Елену Зайцеву и Геннадия Дронова лишить свободы сроком на 10 лет, а также лишить водительских прав на 3 года.