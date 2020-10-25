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У Києві невідомий підірвав гранату біля офісної будівлі

Автор: Максим Зайченко

У неділю, 25 жовтня, невідомий підірвав гранату в Києві біля офісної будівлі по вулиці Зої Гайдай в Оболонському районі. Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Вночі невідомий кинув предмет, імовірно - граната, який вибухнув недалеко від офісного приміщення. В результаті події ніхто не постраждав, вибухом пошкоджено паркан і фасад будинку", - йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці намагаються встановити та затримати осіб, причетних до скоєння цього злочину. Дільничні офіцери поліції проводять поквартирний обхід і опитують мешканців будинку.

Також вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, раніше в Харкові невідомий кинув у двір домоволодіння гранату, в результаті вибуху були пошкоджені 2 автомобілі.

Також РБК-Україна писало, що в Тернопільській області у житловому будинку виявили тіла трьох загиблих осіб. Ознак пожежі в будинку не виявили.

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