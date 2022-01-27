У Києві невідомі посеред вулиці розстріляли автомобіль

Як розповіли очевидці, стрілянина на перехресті вулиць Каховська і Челябінська сталася ввечері. Невідомі відкрили вогонь по позашляховику Lexus. По машині зробили щонайменше чотири постріли. За попередньою інформацією, в результаті обстрілу ніхто не постраждав.

На опублікованих в соцмережах відео і фото видно машини правоохоронців і обмотаний сигнальною стрічкою позашляховик. Напевно, співробітники поліції проводять слідчі дії.

РБК-Україна поки не вдалося отримати інформацію про цю подію від поліції.

Фото: у Києві невідомі обстріляли автомобіль (facebook.com/operativeukr)