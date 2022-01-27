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У Києві невідомі посеред вулиці розстріляли автомобіль

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві 27 січня на перехресті вулиць Каховська і Челябінська невідомі обстріляли автомобіль Lexus. По машині випустили щонайменше чотири кулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Як розповіли очевидці, стрілянина на перехресті вулиць Каховська і Челябінська сталася ввечері. Невідомі відкрили вогонь по позашляховику Lexus. По машині зробили щонайменше чотири постріли. За попередньою інформацією, в результаті обстрілу ніхто не постраждав.

На опублікованих в соцмережах відео і фото видно машини правоохоронців і обмотаний сигнальною стрічкою позашляховик. Напевно, співробітники поліції проводять слідчі дії.

РБК-Україна поки не вдалося отримати інформацію про цю подію від поліції.

Фото: у Києві невідомі обстріляли автомобіль (facebook.com/operativeukr)

Нагадаємо, 25 січня в Києві біля будівлі Головного управління Служби безпеки України невідомі відкрили вогонь з автоматів під час нападу на групу активістів.

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КиївМіністерство внутрішніх справ України