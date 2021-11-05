У Києві невідомі напали на представника ізраїльського інвестфонду

За його словами, невідомі вже два тижні тероризують компанію ReallyBuilding, а сьогодні напали та побили співробітника компанії-партнера.

Події розгорнулися по вулиці Академіка Булаховського у Святошинському районі столиці, де розміщений відділ продаж забудовника.

"Протягом двох тижнів до нас приїжджає група молодих людей у балаклавах, досить агресивної поведінки, всіляко провокуючи на якийсь конфлікт. Але ми намагалися не звертати уваги. Сьогодні з ранку знову приїхали хлопці, приїхало більше ніж зазвичай. Вони увірвалися в офіс продажів провокували та сперечалися, потім вийшли й знаходилися під відділом продажів. Близько 16 години дуже швидко зібралися і поїхали. А вже за 10 хв у відділ продажу увірвалися хлопці, у балаклавах та побили співробітника ізраїльської компанії-партнера. Він тільки вранці прилетів в Україну", - розповів адвокат.

За його словами, потерпілому знадобилося медичне обстеження, наразі, він досі в лікарні, куди його доставила швидка.

На думку адвоката, напад мав антисемітський характер на ґрунті расової нетерпимості.

"Протягом 2 тижнів група молодиків у балаклавах "кошмарять" об’єкт будівництва по вул. Булаховського 2. Поводяться агресивно, всіляко провокуючи співробітників компанії, охорону. Представляються журналістами "всесвітнього броварського телебачення". Висловлюють антисемітські гасла, у зв’язку з тим, що наша компанія співпрацює з Ізраїльською інвесткомпанією. Сьогодні ці особи вчинили напад на громадянина Ізраїлю, співробітника компанії Simple Investment. Напад стався на грунті расової нетерпимості", - пояснив юрист, додавши, що зверталися до правоохоронців через хуліганські дії та перешкоджання законній господарській діяльності, але сьогоднішні події не можуть кваліфікуватись як хуліганські, оскільки напад був цілеспрямований на громадянина Ізраїлю та з проникненням у приватну власність.

Юрист закликав правоохоронців відреагувати на ситуацію, адже відсутність адекватної реакції призводить до того, що подібні особи почуваються себе безкарними та вчиняють напади на бізнес.