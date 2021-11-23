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У Києві порушник ПДР напав на патрульного: поліцейського прооперували

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Київ, Вівторок 23 листопада 2021 16:41
У Києві порушник ПДР напав на патрульного: поліцейського прооперували Фото: у Києві порушник ПДР напав на поліцейського (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві чоловік, який порушив правила дорожнього руху, при затриманні напав на поліцейського. Правоохоронця госпіталізували і прооперували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За даними слідства, патрульні помітили, як чоловік на мопеді порушив правила ПДР. Поліцейські вирішили зупинити його, але він спробував сховатися.

Правоохоронці наздогнали порушника і зажадали у нього документи. У відповідь чоловік став хапати одного з патрульних за форму і штовхати. При затриманні він чинив опір і пошкодив руку 26-річному лейтенанту поліції. Потерпілого доставили в лікарню, де медики зробили йому операцію.

Порушника затримали. Ним виявився раніше не судимий житель Києва, 1981 року народження. Йому повідомили про підозру за ч.2 ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.

Фото: у Києві порушник ПДР напав на поліцейського (npu.gov.ua)

Нагадаємо, у жовтні Фастівському районі Київської області чоловік з вилами кинувся на поліцейських - його зупинили попереджувальним пострілом у повітря.

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Київ Міністерство внутрішніх справ України
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