У Києві напали на ветерана АТО, бійця 90-го батальйону Ігоря Панова (позивний "Хан") і його дружину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення екс-заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгія Туки Facebook.

"Одночасно скоєно напад на чоловіка-ветерана, і на його дружину. Стан критичний", - написав він.

Волонтер Тетяна Грубенюк повідомила, що постраждалі знаходяться в комі.

"Знайдено без свідомості з проломленою головою... Їх доставили в 17 лікарню. Терміново були проведені операції обом. При трепанації черепа у "Хана" почалося сильне кровотеча, була велика крововтрата. Робили 16 переливань, Оксані трохи менше. Обидва знаходяться в комі і на апаратах штучної вентиляції", - повідомила волонтер.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив у Віталія Олешко, ветерана АТО, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер. Михайла Сигиду затримали в Бердянську 14 вересня 2018 року. Його підозрюють в організації вбивства Олешко. А 16 грудня затримали Євгена Бродського, якого підозрюють у тому, що він замовив вбивство "Сармата".