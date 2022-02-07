У Києві напали на помічника генпрокурора

Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах розповіло, що мова про Зураба Адеїшвілі. Співрозмовник видання зазначив, що між Адеїшвілі та нападниками сталася незначна сутичка.

За попередніми даними правоохоронців, до помічника генпрокурора на вулиці підійшла група людей з чотирьох осіб, після чого його побили. Банда зникла з місця події.

49-річного потерпілого доставили до медичного закладу.

На вулицю Тверській Тупик виїхала слідчо-оперативна група.

Поліція зареєструвала подію. Наразі правоохоронці встановлюють нападників, проводять першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.