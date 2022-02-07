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У Києві напали на помічника генпрокурора

Автор: Валерія Поліщук, Владислав Красінський

У понеділок, 7 лютого, в Києві група невідомих нападала на помічника генерального прокурора України. Інцидент стався на вулиці Тверській Тупик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах розповіло, що мова про Зураба Адеїшвілі. Співрозмовник видання зазначив, що між Адеїшвілі та нападниками сталася незначна сутичка.

За попередніми даними правоохоронців, до помічника генпрокурора на вулиці підійшла група людей з чотирьох осіб, після чого його побили. Банда зникла з місця події.

49-річного потерпілого доставили до медичного закладу.

На вулицю Тверській Тупик виїхала слідчо-оперативна група.

Поліція зареєструвала подію. Наразі правоохоронці встановлюють нападників, проводять першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.

Нагадаємо, у Чернівцях серед білого дня сталася стрілянина, в результаті постраждала одна людина.

Пізніше стало відомо, що стрілка затримали на виїзді з міста.

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КиївГенеральна прокуратура України