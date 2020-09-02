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У Києві напали на народного депутата Полякова

Автор: Олег Черниш, Игорь Литвиненко

У Києві невідомий скоїв напад на народного депутата. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про умисне нанесення легких тілесних ушкоджень.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Інцидент стався близько 4:30 ранку 2 вересня біля одного з будинків на вулиці Богдана Хмельницького.

"Під час конфлікту невідомий завдав йому (народному депутату - ред.) тілесні ушкодження. Для надання медичної допомоги депутат самостійно звернувся в травмпункт", - повідомили в поліції.

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Дії нападника кваліфіковані за ст. 125 (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень). Санкції статті передбачають виправні роботи на строк до одного року, громадські роботи до 200 годин, або штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Проводяться розшукові заходи для встановлення і затримання причетних до цього кримінального злочину", - додали в поліції.

У ГУНП Києва РБК-Україна підтвердили, що мова йде про народного депутата Антона Полякова.

Відзначимо, в кінці липня на курорті під Херсоном побили народного депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка.

Також РБК-Україна писало, що на початку червня в Житомирській області побили ще одного нардепа з фракції "Слуга народу" Юрія Заславського.

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