В Києві напали на Беленюка, а Україна скликала засідання ТКГ: новини за 13 серпня

Народний депутат і олімпійський чемпіон Жан Беленюк став жертвою нападок з боку расистів в центрі Києва, Україна скликала засідання ТКГ через вбивство мирного жителя на Донбасі, в Тернопільській області 9-місячну дитину госпіталізували з "Дельта" -штаммом коронавирусу. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 13 серпня - в матеріалі РБК-Україна.4

У центрі Києва напали на нардепа Беленюка

На народного депутата і олімпійського чемпіона Жана Беленюка напали в центрі Києва. Група молодих людей намагалася спровокувати конфлікт, проте до бійки не дійшло. Про це повідомив сам Беленюк.

"Мені цікаво, чи українець я для своєї держави, які критерії патріотизму існують в ній?! Наскільки олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати у своїй Батьківщині і в рідному місті?! І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!" - написав Беленюк.

Президент Володимир Зеленський відреагував на напад. Він закликав поліцію жорстко реагувати на подібні випадки в Україні.

Україна скликала засідання ТКГ через вбивство мирного жителя на Донбасі. Росія відмовилася

Українська делегація в Тристоронній контактній групі скликала позачергове засідання через загибель місцевого жителя на Донбасі. Однак Росія відмовилася від проведення зустрічі.

Нагадаємо, 11 серпня бойовики обстріляли Новомихайлівку та Новоселівку на Донбасі. В результаті загинув мирний житель, а український захисник отримав поранення.

Суд стягнув з нардепа Киви понад 1 млн гривень доходу від жомової ями

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду стягнула з народного депутата України 9 скликання Іллі Киви до державного бюджету його необґрунтований дохід. З нардепа стягнули кошти в розмірі 1 252 236 гривень.

Кива має 30 днів з дня складання повного тексту рішення, щоб подати оскарження на це рішення до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

США дозволили третю дозу вакцин від коронавірусу Pfizer і Moderna

Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США схвалило застосування бустерної дози вакцин від коронавірусу для людей з ослабленим імунітетом. Йдеться про препарати Pfizer і Moderna.

У четвер регулюючий орган США вніс поправки в дозволи на екстрене використання вакцин. Таким чином дозволили додаткову дозу вакцини для певних категорій людей.

Голова Міноборони Британії заявив про загрозу повернення "Аль-Каїди"

У Міністерстві оборони Британії заявили про загрозу повернення "Аль-Каїди". Можливість їх повернення з'явилася після виведення американських військ з Афганістану.

"Я точно відчуваю стурбованість тим, що держави, які не відбулись, є благодатним грунтом для таких людей. "Аль-Каїда", ймовірно, повернеться", - сказав голова британського військового відомства.

В Тернопільській області 9-місячну дитину госпіталізували з "Дельта"-штамом коронавірусу

У Кременці Тернопільської області штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у 9-місячної дитини. Її госпіталізували разом із матір'ю.

Окрім цього, в області на штам коронавірусу "Дельта" хворіють ще дві дитини. Вони знаходяться на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні.

Україна почне нагріватися на вихідних: які області накриє спекою

Погода в Україні на вихідних очікується сприятлива і суха. У суботу температура повітря буде комфортна, а в неділю знову стане спекотно. У кількох областях можливі короткочасні грози.