У Києві на Наддніпрянському шосе сталося ДТП, є загиблий

У вівторок, 28 липня, В Києві на Наддніпрянському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті ДТП загинула одна людина.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва.

Так, близько 15:00 сталася аварія між автомобілем Toyota Land Cruiser і вантажівкою Daf з напівпричепом Ackermann.

На місці події працюють співробітники поліції і слідчі, а також встановлюються всі обставини події.

Дорожній рух на Наддніпрянському шосе у напрямку Дарницького мосту утруднено.

Фото: місце ДТП (t.me/kyivpatrol)

Нагадаємо, у Львівській області автобус злетів у кювет, в результаті чого семеро осіб постраждали.

Крім того, біля Борисполя зіткнувся легковий автомобіль та мікроавтобус, водій мікроавтобуса загинув на місці.