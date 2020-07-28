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У Києві на Наддніпрянському шосе сталося ДТП, є загиблий

Вівторок 28 липня 2020 16:32
У Києві на Наддніпрянському шосе сталося ДТП, є загиблий
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В результаті події рух на Наддніпрянському шосе у напрямку Дарницького мосту ускладнений

У вівторок, 28 липня, В Києві на Наддніпрянському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті ДТП загинула одна людина.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва.

Так, близько 15:00 сталася аварія між автомобілем Toyota Land Cruiser і вантажівкою Daf з напівпричепом Ackermann.

На місці події працюють співробітники поліції і слідчі, а також встановлюються всі обставини події.

Дорожній рух на Наддніпрянському шосе у напрямку Дарницького мосту утруднено.

У Києві на Наддніпрянському шосе сталося ДТП, є загиблийФото: місце ДТП (t.me/kyivpatrol)

Нагадаємо, у Львівській області автобус злетів у кювет, в результаті чого семеро осіб постраждали.

Крім того, біля Борисполя зіткнувся легковий автомобіль та мікроавтобус, водій мікроавтобуса загинув на місці.

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