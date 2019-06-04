У Києві почався суд над поліцейськими, які застрелили дитину

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Підозрювані - старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько

У Голосіївському районному суді почався суд над поліцейськими, які застрелили 5-річного хлопчика, який наступного дня помер у лікарні. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, суд мав розпочатись о 9:00, але розпочався на годину пізніше. Прокуратура просить суд обрати двом поліцейським запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави. Підозрювані - старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько. Зокрема, їм перед засіданням мають змінити підозру у зв'язку зі смертю хлопчика.

По дорозі в райсуд і на території кварталу, де обирають запобіжний захід підозрюваним, знаходяться мінімум три десятка правоохоронців.

Нагадаємо, що через смерть хлопчика Міністерство внутрішніх справ відсторонило керівників поліції у Переяслав-Хмельницькому.

Крім того, у Києві ввечері у понеділок, 3 червня, понад сотня активістів протестували під будівлею Міністерства внутрішніх справ. Мітингувальники вимагали покарати винних у смерті 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський заявив, що зробить все, щоб винні у смерті дитини в Переяслав-Хмельницькому були покарані по справедливості.

"На жаль, усі зусилля медиків виявилися марними. 5-річний Кирило помер у лікарні. Звісно, ніщо у світі не може втішити рідних і близьких. Але я - як президент і як батько - хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості", - заявив він.

РБК-Україна писало, що 1 червня 2019 нетверезі співробітники патрульної поліції в Переяслав-Хмельницькому вирішили постріляти по металевих банках. У результаті стрілянини вони потрапили у 5-річного хлопчика, який в цей час грався на дитячому майданчику неподалік від будинку, де поліцейські стріляли. Дитина отримала важкі тілесні ушкодження та була госпіталізована. 3 червня хлопчик помер у лікарні.