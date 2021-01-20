ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві чоловікові загрожує два роки в'язниці за підроблені довідки про тести на COVID

Автор: Роман Тверденко

У Києві затримали чоловіка, який продавав підроблені довідки про негативному результаті тесту на коронавірус. Їх використовували для виїзду за кордон.

Популярні новини

Про це повідомляє прокуратура Києва.

За даними слідства, мешканець Дарницького району поширював інформацію про продаж підроблених довідок про ПЛР-тест через соцмережу. Довідка коштувала 500 гривень і одержувач оплачував її виготовлення після отримання документа, який друкували на іноземних мовах з метою виїзду замовника за кордон.

В ході обшуків за місцем проживання чоловіка вилучили речові докази у вигляді підроблених довідок з печаткою клініки, підроблені печатки, комп'ютерну техніку, квитанції про відправку довідок поштою тощо.

Справа розслідується за статтею 358 Кримінального кодексу України (Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Максимальна санкція за статтею - до двох років позбавлення волі.

У жовтні повідомлялося, що на кордоні з Румунією прикордонники викрили 20 осіб з фальшивими результатами ПЛР-тестів на коронавірус. Їх передали поліції.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус